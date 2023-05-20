Один человек погиб при обстреле ВСУ села Раздол Запорожской области
За последние сутки боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли еще два населенных пункта Запорожской области, один человек погиб, сообщили 20 мая «Известиям» в оперативных службах региона.
Боевики обстреляли село Раздол и Новомихайловка.
«19 мая в селе Раздол Михайловского района огонь велся прицельно по населенному пункту. Один человек погиб», — рассказали в экстренных службах.
Вечером в пятницу около 22:00 украинские боевики обстреляли Новомихайловку Черниговского района. Три ракеты попали в Дом культуры, пострадавших не было.
Накануне вечером ВСУ выпустили по Мариуполю четыре дальнобойные ракеты. Удар по городу был нанесен в 21:20 с северо-запада.
Кроме того, на окраине города прогремел взрыв. По словам источника «Известий», снаряд попал в здание, после прилета начался пожар.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.