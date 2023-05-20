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В МЧС посоветовали детям не заходить в лифт с незнакомцами

В МЧС посоветовали детям не заходить в лифт с незнакомцами и не паниковать в случае поломки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Детям не стоит заходить в лифт с незнакомыми людьми, а в случае его поломки следует сразу вызвать диспетчера. Такими советами поделилась 20 мая пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

«Смотрим, заходим, не паникуем — три простых правила безопасности в лифте», — говорится в публикации.

Так, в случае если рядом находится незнакомый человек, лучше не заходить в лифт. Если кабина вдруг остановилась, не нужно паниковать, прыгать и стучать в двери, следует вызвать диспетчера.

В МЧС также добавили, что нельзя пользоваться неисправным лифтом, лучше подняться по лестнице.

Спасатели отметили, что этот алгоритм действий должен знать каждый ребенок для обеспечения собственной безопасности.

Ранее, 13 мая, в подмосковном Домодедово задержали педофила, напавшего на двух мальчиков 2012 года рождения в лифте своего дома. В отношении преступника было возбуждено уголовное дело.

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