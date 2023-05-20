Президент Казахстана Токаев посетит Москву 25 мая

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, который состоится 25 мая в Москве. Об этом 20 мая сообщила в своем Telegram-канале его пресс-служба.

«25 мая президент Казахстана примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщала официальный представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина, в ходе заседания в Москве главам государств планируется в том числе представить доклад о реализации основных направлений международной деятельности ЕАЭС в 2022 году.

Предыдущее заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в Бишкеке в декабре 2022 года. Тогда, в частности, совет принял решение о создании нового формата финансирования проектов промышленной кооперации.

Кроме того, главы государств ЕАЭС утвердили Основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2023 год.

Тогда глава Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович рассказал, что прямые инвестиции в экономики стран ЕАЭС выросли в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Например, размер вливаний в экономику Армении увеличился в пять раз, Казахстана — в два раза, Киргизии — в 1,9 раза, Белоруссии — в 1,6 раза.