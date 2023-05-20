Реклама
Прямой эфир
Мир
Лидеры G7 договорились о сотрудничестве по вопросу ракетно-ядерной программы КНДР
Армия
Российские военные уничтожили разведчиков ВСУ у Новоселовки
Мир
Эрдоган отказался вводить санкции против РФ по требованию Запада
Мир
Власти Тайваня сообщили о переговорах с США о поставках вооружений
Происшествия
В результате ДТП в Самаре маленький ребенок и женщина попали в реанимацию
Мир
МИД Японии подтвердил визит Зеленского на саммит G7 в Хиросиму
Спорт
Екатеринбуржца Магомеда Курбанова признали самым сильным боксером в мире
Общество
Синоптик спрогнозировал июльскую жару в Центральной России в конце следующей недели
Общество
МЧС утвердило новый порядок регистрации туристических групп
Экономика
РФ и Китай подпишут документ о фитосанитарных требованиях к лекарственному сырью
Мир
Очевидцы сообщили о более 10 взрывах в Киеве
Мир
Грузинский политик исключил вступление его страны в ЕС
Происшествия
Четыре человека погибли в автомобильной аварии в Приморье

Президент Казахстана Токаев посетит Москву 25 мая

Токаев 25 мая примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве
0
Фото: ТАСС/MARK CRISTINO
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, который состоится 25 мая в Москве. Об этом 20 мая сообщила в своем Telegram-канале его пресс-служба.

«25 мая президент Казахстана примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщала официальный представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина, в ходе заседания в Москве главам государств планируется в том числе представить доклад о реализации основных направлений международной деятельности ЕАЭС в 2022 году.

Присмотреться к соседям: прямые инвестиции в страны ЕАЭС выросли за год
Размер вливаний в экономики Армении, Казахстана и Киргизии кратно увеличился из-за санкций

Предыдущее заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в Бишкеке в декабре 2022 года. Тогда, в частности, совет принял решение о создании нового формата финансирования проектов промышленной кооперации.

Кроме того, главы государств ЕАЭС утвердили Основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2023 год.

Тогда глава Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович рассказал, что прямые инвестиции в экономики стран ЕАЭС выросли в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Например, размер вливаний в экономику Армении увеличился в пять раз, Казахстана — в два раза, Киргизии — в 1,9 раза, Белоруссии — в 1,6 раза.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023