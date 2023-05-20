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Белый дом: США и союзники в ближайшие месяцы определят сроки передачи Украине F-16 Falcon

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Вашингтон и его союзники решат в ближайшие месяцы вопрос о поставках Киеву многофункциональных легких истребителей четвертого поколения F-16, заявил 19 мая в ходе брифинга советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он подчеркнул, что вопрос будет решаться по мере обучения украинских пилотов работе на данном типе истребителей.

«Сейчас мы перешли к обсуждению темы укрепления украинских ВВС в рамках нашей долгосрочной приверженности самообороне Украины», — сказал он.

Как добавил Салливан, западные государства примут решение о количестве самолетов и какая именно из стран передаст их Украине.

Условием передачи истребителей остается обязательство не наносить удары по территории России. Киев на эти требования согласен, добавил помощник главы Белого дома.

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Также 19 мая газета Politico сообщила, что президент США Джо Байден собирается объявить о новом пакете военной помощи Киеву на сумму $375 млн. В совокупности с будущими поставками Киеву истребителей F-16 новый пакет помощи станет демонстрацией поддержки Киева союзниками в предстоящем контрнаступлении.

В тот же день исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил о том, что государство будет обучать украинских пилотов управлять F-16. По словам и.о. министра, страна «теперь сможет внести коллективный вклад в подготовку украинских пилотов к полетам на истребителях F-16».

Ранее в мае президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Запад поставит Киеву боевые самолеты, когда украинские войска перейдут в наступление.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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