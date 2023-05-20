Белый дом: США и союзники в ближайшие месяцы определят сроки передачи Украине F-16 Falcon

Вашингтон и его союзники решат в ближайшие месяцы вопрос о поставках Киеву многофункциональных легких истребителей четвертого поколения F-16, заявил 19 мая в ходе брифинга советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он подчеркнул, что вопрос будет решаться по мере обучения украинских пилотов работе на данном типе истребителей.

«Сейчас мы перешли к обсуждению темы укрепления украинских ВВС в рамках нашей долгосрочной приверженности самообороне Украины», — сказал он.

Как добавил Салливан, западные государства примут решение о количестве самолетов и какая именно из стран передаст их Украине.

Условием передачи истребителей остается обязательство не наносить удары по территории России. Киев на эти требования согласен, добавил помощник главы Белого дома.

Также 19 мая газета Politico сообщила, что президент США Джо Байден собирается объявить о новом пакете военной помощи Киеву на сумму $375 млн. В совокупности с будущими поставками Киеву истребителей F-16 новый пакет помощи станет демонстрацией поддержки Киева союзниками в предстоящем контрнаступлении.

В тот же день исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил о том, что государство будет обучать украинских пилотов управлять F-16. По словам и.о. министра, страна «теперь сможет внести коллективный вклад в подготовку украинских пилотов к полетам на истребителях F-16».

Ранее в мае президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Запад поставит Киеву боевые самолеты, когда украинские войска перейдут в наступление.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.