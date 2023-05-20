Четыре человека погибли в автомобильной аварии в Приморье
Четыре человека погибли в автомобильной аварии в Приморском крае. Об этом 20 мая говорится в Telegram-канале регионального главка МВД.
ДТП произошло в Уссурийском районе, две иномарки столкнулись около села Нивоникольск. Авария произошла на мокрой дороге.
«На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа отдела полиции, бригада скорой медицинской помощи, представители МЧС», — добавили в полиции.
По предварительной информации, 27-летний водитель Kia выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Toyota Camry.
На месте погибли водитель Kia и два его пассажира, также скончался 55-летний водитель Toyota Camry.
Ранее, 17 мая, в Приморье в поселке городского типа Краскино водитель Toyota Sprinter сбил 50-летнего мужчину, шедшего по краю проезжей части. Пешеход погиб, 19-летний водитель с места ДТП скрылся, но был оперативно задержан.