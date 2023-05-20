Врач порекомендовал соблюдение диеты во время отказа от курения

При отказе от курения необходимо соблюдать правильный рацион и исключить из него «мусорную» еду. Об этом рассказал в субботу, 20 мая, главный внештатный психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин.

«В процессе отказа от курения необходимо исключить из рациона «мусорную еду», продукты с простыми сахарами, трансжирами, Е-добавками, сахарозаменителями, а также употребление алкоголя», — приводит слова врача «РИА Новости».

Он пояснил, что перед отказом от табакокурения стоит обратиться к врачу, чтобы получить разъяснения о вероятных причинах набора веса в первые месяцы, а также рекомендации по диете. Так, например, фрукты и овощи ограничивают набор веса из-за высокого содержания пищевых волокон.

Врач отметил, что прекращение курения влияет на обмен веществ. У человека может наблюдаться феномен так называемого «заедания стресса», когда повышается уровень кортизола и грелина («гормона голода»). Помимо этого может отмечаться гиперинсулинемия и инсулинорезистентность, которые также влияют на увеличение веса.

Ранее, 17 мая, диетолог Гузель Евстигнеева заявила о вреде для здоровья быстрых перекусов. По ее словам, они способствуют набору лишнего веса. Она отметила, что каждый новый прием пищи приостанавливает все процессы жиросжигания в организме. Диетолог объяснила, что в желудке пища находится от четырех до шести часов, и если постоянно добавлять новые порции, весь процесс пищеварения работает с нагрузкой.