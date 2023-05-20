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Эрдоган отказался вводить санкции против РФ по требованию Запада

Эрдоган: Турция не станет вводить антироссийские санкции по требованию Запада
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Recep Tayyip Erdogan apa
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Турция не станет вводить антироссийские санкции, несмотря на растущее давление ряда западных стран на Анкару в данном вопросе. Об этом 19 мая в интервью CNN заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы не на том этапе, когда стали бы вводить санкции против России, как это сделал Запад», — сказал политик в беседе с журналистом Бекки Андерсон.

Эрдоган обратил внимание, что у Турции особые и развивающиеся отношения с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы сильное государство, и у нас хорошие отношения с Россией», — подчеркнул он.

Как заключил турецкий президент, Москва и Анкара нужны друг другу во всех областях сотрудничества.

Последнее турецкое предупреждение: Запад пытается заставить Анкару присоединиться к антироссийским санкциям
Пойдет ли Эрдоган на уступки США и ЕС или продолжит сотрудничать с Москвой

До этого, 16 мая, Эрдоган заявил, что в случае победы на выборах главы государства намерен продолжить текущую политику в отношении России. Политический курс Анкары в отношении КНР, США, России и других стран не изменится, заверил он.

Западные страны более года оказывают давление на Турцию с целью присоединения страны к санкциям против России.

В итоге пять турецких банков осенью 2022 года отказались обслуживать российские платежные карты «Мир», однако к более масштабным ограничениям Анкара прибегать не стала.

В ноябре прошлого года Эрдоган оценил возможные последствия от изоляции России для европейских стран, заявив, что цена для них «будет бесконечной».

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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