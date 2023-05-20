Российские военные уничтожили разведчиков ВСУ у Новоселовки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались провести разведку передовых подразделений ВС РФ на южнодонецком направлении в районе Новоселовки, однако были уничтожены. Об этом в субботу, 20 мая, рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Восток», полковник Александр Гордеев.

«Расчетами самоходных артиллерийских установок «Акация» уничтожена одна единица автомобильной техники и живая сила», — приводит его сообщение «РИА Новости».

Также в ходе проведения воздушной разведки было обнаружено скопление украинских боевиков и их техники в районе села Доброволье. По словам Гордеева, артиллеристы смогли уничтожить три боевые машины, бронетранспортер и живую силу противника.

Военный добавил, что расчетами зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор», «Оса–АКМ» и «Стрела–10» ВС РФ удалось сбить два беспилотника «Лелека» и по одному «Фурия» и «Валькирия».

19 мая, начальник пресс-центра группировки «Юг» Вооруженных сил РФ Вадим Астафьев сообщил, что российские военнослужащие предотвратили атаку украинских сил на соледаро-артемовском направлении. В районе населенного пункта Горняк расчеты РСЗО «Торнадо-С» уничтожили 10 единиц автомобильной техники подвоза, а на авдеевском направлении стрелки подразделения специального назначения сбили украинский беспилотник типа «Фурия».

15 мая военный корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказал об уничтожении украинских военных и их техники на окраине села Берестовое. Он отметил, что в основном техника расположена была либо у гражданских зданий, либо у жилых домов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.