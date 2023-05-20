В результате ДТП в Самаре маленький ребенок и женщина попали в реанимацию

В результате ДТП в Самаре 20 мая в реанимацию попали женщина и ребенок 2021 года рождения. Кадры с места аварии оказались в распоряжении «Известий».

Произошла трагедия утром на Южном шоссе — Lada Kalina столкнулась с Mitsubishi. Больше всего пострадала отечественная легковушка: ее водитель погиб, а пассажиры попали в реанимацию с тяжелыми травмами.

Также пострадал и водитель иномарки — после столкновения Mitsubishi вынесло с дороги в кювет. Сейчас на месте работают оперативные службы, причины случившегося ДТП устанавливаются.

19 мая в Альшеевском районе Башкирии в результате столкновения легковушки с «Газелью» погибли два человека, еще один пострадал. По предварительным данным, водитель кроссовера мог уснуть за рулем.