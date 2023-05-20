МИД Японии подтвердил визит Зеленского на саммит G7 в Хиросиму

«Сильное желание» президента Украины Владимира Зеленского поучаствовать в работе G7 в Хиросиме стало причиной того, что он прибудет на саммит в субботу, 20 мая, сообщило в заявлении министерство иностранных дел Японии.

«Что касается ситуации на Украине, которая является одной из главных тем саммита G7 в Хиросиме, с точки зрения важности услышать ее голос, еще в марте, когда премьер-министр Фумио Кисида посетил Украину, он договорился с президентом Зеленским об онлайн-участии в этом саммите. После этого Зеленский выразил надежду на очное участие в этом саммите», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что в результате тщательного рассмотрения повестки и графика саммита правительство Японии приняло решение провести заседание по Украине с лидерами G7 в формате тет-а-тет и добавить очное участие Зеленского в последний день саммита, 21 мая.

Зеленского также пригласят на сессию по вопросам мира и стабильности и создадут условия для и двусторонних переговоров украинского лидера с премьер-министром Кисидой.

Кроме того, 19 мая бразильская газета Folha de S.Paulo сообщила, что Зеленский хочет встретиться с президентом Бразилии Луисом да Силвой и премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита G7 в Японии.

Тогда же руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак подтвердил информацию о том, что Зеленский посетит саммит G7 в Японии и проведет встречу с американским президентом Джо Байденом.

Саммит «большой семерки» под председательством Японии проходит в Хиросиме с 19 по 21 мая.