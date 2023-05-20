Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптик спрогнозировал июльскую жару в Центральной России в конце следующей недели
Общество
МЧС утвердило новый порядок регистрации туристических групп
Экономика
РФ и Китай подпишут документ о фитосанитарных требованиях к лекарственному сырью
Мир
Очевидцы сообщили о более 10 взрывах в Киеве
Мир
Грузинский политик исключил вступление его страны в ЕС
Происшествия
ВФУ выпустили четыре дальнобойные ракеты по Мариуполю
Происшествия
В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,1
Мир
Правительственные войска Сирии пресекли попытку теракта в отношении силовиков САР
Мир
Республиканец Скотт выдвинул свою кандидатуру на пост президента США
Происшествия
Две сестры пропали в Кемеровской области
Мир
В Молдавии назвали возможные сроки объединения с Румынией
Мир
Россия запретила въезд для 500 граждан США
Общество
Четверо пострадавших при взрыве в центре Луганска остаются в тяжелом состоянии

Белый дом заявил об отсутствии беспокойства по поводу повышения потолка госдолга США

0
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация вокруг повышения потолка госдолга США не вызывает беспокойства в Белом доме, заявил в пятницу, 19 мая, помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Потолок госдолга США, определенно, вызывает интерес на саммите G7. Однако ситуация не вызывает тревогу или какую-либо нервозность», — отметил он во время брифинга.

Также Салливан добавил, что президент США Джо Байден уверен в хороших результатах по этому вопросу, которые не позволят произойти дефолту в стране.

Игра на повышение: насколько серьезна угроза дефолта в США
И смогут ли республиканцы и демократы решить проблему госдолга до июня

17 мая Байден заявил, что лидеры конгресса понимают, что допускать дефолт в США нельзя, так как последствия будут катастрофические. Он выразил уверенность в том, что ему удастся достигнуть договоренности о повышении потолка госдолга с конгрессом, где, по его словам, хорошо осознают катастрофичность возможного дефолта.

Между тем, о чем заявил на следующий день спикер палаты представителей Кевин Маккарти после встречи с Байденом, Белый дом и конгресс США всё еще далеки от соглашения о повышении госдолга. Однако он признал, что необходимо совершить «много работы за короткий промежуток времени». Маккарти также выразил сожаление, что обсуждение не начали раньше — еще 100 дней назад.

Ранее, в апреле, Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП. В настоящий момент госдолг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023