Белый дом заявил об отсутствии беспокойства по поводу повышения потолка госдолга США

Ситуация вокруг повышения потолка госдолга США не вызывает беспокойства в Белом доме, заявил в пятницу, 19 мая, помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Потолок госдолга США, определенно, вызывает интерес на саммите G7. Однако ситуация не вызывает тревогу или какую-либо нервозность», — отметил он во время брифинга.

Также Салливан добавил, что президент США Джо Байден уверен в хороших результатах по этому вопросу, которые не позволят произойти дефолту в стране.

17 мая Байден заявил, что лидеры конгресса понимают, что допускать дефолт в США нельзя, так как последствия будут катастрофические. Он выразил уверенность в том, что ему удастся достигнуть договоренности о повышении потолка госдолга с конгрессом, где, по его словам, хорошо осознают катастрофичность возможного дефолта.

Между тем, о чем заявил на следующий день спикер палаты представителей Кевин Маккарти после встречи с Байденом, Белый дом и конгресс США всё еще далеки от соглашения о повышении госдолга. Однако он признал, что необходимо совершить «много работы за короткий промежуток времени». Маккарти также выразил сожаление, что обсуждение не начали раньше — еще 100 дней назад.

Ранее, в апреле, Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП. В настоящий момент госдолг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн.