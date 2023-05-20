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В Московский регион 20 мая придет небольшой дождь

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до 18 градусов выше нуля ожидают жителей Московского региона в субботу, 20 мая. Соответствующий прогноз был опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

День в Москве отметится температурным диапазоном от 16 до 18 градусов тепла, ночь — похолоданием до +8 градусов.

Жителям Московской области синоптики пообещали от от 15 до 20 градусов выше нуля в дневное время суток и минимум +5 градусов — в ночное.

Прогнозируется ветер северного направления со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

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Ранее, 18 мая, научный сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в выходные — 20 и 21 мая — в Москве температура воздуха похоладает на 7 градусов. Пониженные показатели не выходят за пределы нормы, однако эмоциональное восприятие погодного изменения усиливает чувство холода.

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