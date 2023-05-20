Патриарх Кирилл встретился с главой Управления мусульман Кавказа

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился в Казани с главой Управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде, о чем стало известно в пятницу, 19 мая. Лидеры двух конфессий отметили братское единомыслие и единый подход к решению задач верующих людей.

«Дорогой брат, я всегда рад возможности встретиться с вами, эти встречи всегда у нас проходят в братской атмосфере, очень искренне и, по милости всевышнего, мы многое с вами решаем через этот добрый двусторонний диалог, через нашу дружбу. Всегда мы с вами были единомысленны. И это замечательный пример того, как два руководителя двух религий могут не на словах, а на деле свидетельствовать о своей близости, о своем общем понимании задач, которые стоят сегодня перед верующими людьми», — сказал патриарх в приветственном обращении.

Он добавил, что на международных площадках цели и задачи у лидеров двух конфессий едины. Патриарх Кирилл заявил о готовности и в дальнейшем выступить посредником между духовными лидерами Азербайджана и Армении для предотвращения кровопролития и вооруженных конфликтов на Кавказе.

В ответном слове Пашазаде поблагодарил патриарха за участие и передал ему приветственные слова президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он также подчеркнул, что отношения духовных лидеров давно вышли за рамки исключительно религиозного общения.

«Я поистине вижу в вас старшего брата, истинного друга. Ваши слова и мысли всегда представляют для меня особую ценность, имеют особую значимость», — сказал Пашазаде.

В ночь на Пасху 16 апреля патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что сегодня в России и в мире происходят непростые события, умножающие скорби и страдания людей.

При этом патриарх указал на рост числа воцерквленных христиан, объяснив это тем, что в местах, где идут боевые действия, люди массово обращаются к вере.