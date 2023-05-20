ВСУ в пятницу вечером выпустили по Мариуполю четыре дальнобойные ракеты

Вооруженные формирования Украины выпустили четыре дальнобойные ракеты по Мариуполю вечером в пятницу, 19 мая.

В сообщении представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, говорится, что обстрелы были зафиксированы в 21:20 с северо-запада.

Вечером 19 мая на окраине Мариуполя раздался взрыв. По словам источника «Известий» в местной администрации, в здание попал снаряд. После взрыва последовало возгорание.

Ранее в этот же день несколько взрывов прозвучало в юго-западной части Мариуполя вблизи старого аэропорта. Причины и последствия уточняются.

18 мая врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские военные делают всё возможное для подавления огневых точек украинских националистов. Однако он признал, что количество обстрелов Донецка и других городов республики увеличилось.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.