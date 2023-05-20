Грузинский политик исключил введение визового режима с Россией

Правящая партия «Грузинская мечта» не пойдет на введение визового режима с Россией, как предлагает президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявил в интервью «Известиям» экс-депутат, лидер партии «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия.

«Я думаю, что «Грузинская мечта» не пойдет на то, чтобы ввести визовый режим с РФ, потому что сама партия в принципе сейчас борется за добрососедские и доброжелательные отношения с ней», — сказал Ломия.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указы, один из которых отменяет необходимость оформления визы для граждан Грузии, собирающихся посетить Россию, а другой восстанавливает прямое авиасообщение между двумя странами.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение российских властей провокацией и предложила ввести для россиян «трехмесячные визы».

16 мая представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил: Евросоюз сожалеет, что грузинские власти не отвергли решение Москвы возобновить авиаперелеты. Официальный Тбилиси заявил, что авиаперевозки возможны только теми компаниями, которые не попали под санкции.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ответ на это заявил, что Тбилиси не намерен следовать политике Евросоюза, поскольку страна не является его официальным членом.

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«Грузинская мечта» не пойдет на визовый режим с РФ»