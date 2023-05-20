Грузинский политик спрогнозировал рост поездок его сограждан в РФ

Открытие прямых авиаперелетов и отмена визового режима с Грузией, скорее, приведет к росту числа граждан Грузии, посещающих Россию, чем наоборот, уверен глава партии «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия.

«С поездками граждан России в Грузию и раньше больших проблем не было — люди прилетали через Армению, через Владикавказ заезжали на машинах. У нас-то (в Грузии. — Ред.) не было виз с вами, это у вас с нами были. Отмена виз, скорее даст толчок потоку из Грузии в Россию, нежели наоборот. Из России теперь просто будет комфортнее прилетать, но я не думаю, что это намного увеличит поток», — заявил Ломия в интервью «Известиям».

10 мая президент РФ Владимир Путин подписал указы, отменяющий визовый режим для граждан Грузии и восстанавливающий прямое авиасообщение между двумя странами.

Решение неоднозначно было воспринято в политических кругах Грузии. В частности, оппозиция требовала не соглашаться с решением Москвы и закрыть грузинское небо для российских самолетов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили и вовсе предложила ввести для россиян визы для посещения Грузии.

19 мая в Тбилиси приземлился первый прямой рейс из Москвы. Местные активисты встретили его акциями протеста.

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«Грузинская мечта» не пойдет на визовый режим с РФ»