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Грузинский политик объяснил опасения правящей партии пускать президента на саммит ЕС

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Фото: TASS/EPA/POOL/KENZO TRIBOUILLARD
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Правящая партия «Грузинская мечта» не хотела бы, чтобы президент Грузии Саломе Зурабишвили принимала участие в саммите ЕС в Брюсселе в этом году, поскольку опасается, что она может представить грузинские власти в не лучшем свете, заявил в интервью «Известиям» экс-депутат грузинского парламента, лидер партии «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия.

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«Напрямую она (Зурабишвили. — Ред.), может быть, не навредит этому процессу [евроинтеграции Грузии]. Но она может просто рассказать много чего о «Грузинской мечте». И уже рассмотрение вопроса о предоставлении статуса кандидата может быть приостановлено, потому что у власти, например, находится недемократическое правительство», — отметил Ломия.

Ранее глава «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в своем Telegram-канале написал, что «если правительство считает, что визит президента не будет способствовать получению Грузией статуса кандидата», то правительство может отказать Зурабишвили в поездке. Сам он объяснил, что Зурабишвили способна сделать дискредитирующие республику заявления.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Грузинская мечта» не пойдет на визовый режим с РФ»

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