Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,1
Мир
Правительственные войска Сирии пресекли попытку теракта в отношении силовиков САР
Мир
Республиканец Скотт выдвинул свою кандидатуру на пост президента США
Происшествия
Две сестры пропали в Кемеровской области
Мир
В Молдавии назвали возможные сроки объединения с Румынией
Мир
Россия запретила въезд для 500 граждан США
Общество
Четверо пострадавших при взрыве в центре Луганска остаются в тяжелом состоянии
Мир
США ввели санкции против нескольких китайских компаний за связи с РФ
Происшествия
ВСУ выпустили по Донецку начиненную противотанковыми минами ракету
Общество
В Москве арестовали еще двух фигуранток дела о продаже младенца
Общество
Захару Прилепину успешно провели третью операцию
Спорт
Матыцин призвал допущенных до стартов россиян не бойкотировать турниры
Политика
Американист указал на выгоду для США от смены власти в Турции
Сюжет:

ВФУ выпустили четыре дальнобойные ракеты по Мариуполю

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) вечером 19 мая выпустили четыре дальнобойные ракеты по Мариуполю. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) 20 мая.

Как говорится в публикации в Telegram-канале, удар был нанесен в 21:20 с северо-запада.

Вечером 19 мая на окраине Мариуполя раздался взрыв. По словам источника «Известий» в местной администрации, в здание попал снаряд.

Кроме того, несколько взрывов прогремело в юго-западной части Мариуполя вблизи старого аэропорта. Причины и последствия уточнялись.

18 мая врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин признал, что интенсивность обстрелов Донецка и других городов республики увеличилась, однако российские военные делают всё возможное для подавления огневых точек украинских националистов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023