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Вучич предупредил о риске возникновения в Сербии цветной революции

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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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В Сербии предпринимаются попытки организации цветной революции, о чем предупреждают спецслужбы восточных стран. Об этом в пятницу, 19 мая, во время митинга в Панчево заявил президент страны Александр Вучич.

Соответствующее предупреждение он получил на фоне происходящих после массовых расстрелов протестов в стране. По словам Вучича, подобными действиями организаторы пытаются нажиться на общем горе.

«Я видел, что некоторые люди совсем не пострадали. Они созвали политические сходки, они хотели надругаться над горем, болью, даже гневом и яростью нашего народа. Политики в нашей стране никогда этого не делали, никогда боль простых людей они не пытались использовать в политических целях таким жестоким образом», — приводит слова президента телеканал B92.

Также он добавил, что жителям страны «надоели революции и уничтожение всего сербского».

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Утром 3 мая в начальной школе имени Владислава Рыбникара в Белграде семиклассник открыл стрельбу по ученикам и работникам учебного заведения. Во время инцидента было убито девять человек, из которых восемь учеников и один охранник.

Через несколько дней произошло второе нападение — мужчина устроил стрельбу в сербской общине Младеновац, жертвами которой стали восемь человек, более 10 пострадали. В тот же день правительство Сербии поручило МВД страны провести разоружение страны.

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