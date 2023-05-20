Новые жильцы купленной в Серпухове квартиры обнаружили в ней гранату

Новые жильцы квартиры в подмосковном Серпухове, разбирая хлам на балконе, обнаружили гранату. Об этом в пятницу, 19 мая, рассказал источник «Известий».

«На место сразу прибыли спецслужбы города, местность оцепили. На балконе специалисты обнаружили гранату, ее направили на экспертизу», — рассказал информатор.

Известно, что взрывотехники присвоили гранате первую степень опасности. Правоохранители выяснили, что квартиру купили в начале мая. Прошлый владелец установлен. Ведется расследование.

В сообществах «ЧП Серпухов» в соцсетях уточнили, что происшествие произошло в доме 44а по улице Пушкина 44а. Был оцеплен дом и эвакуированы люди из подъезда.

5 мая пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас» сообщила, что накануне в Подмосковье нашли ручную гранату и артиллерийский снаряд времен ВОВ, спасатели обезвредили боеприпасы. Отмечалось, что с начала года работники Мособлпожспаса обезвредили в Московской области 30 боеприпасов времен ВОВ.