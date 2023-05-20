Автомобиль сбил перебегавшего дорогу школьника в Ленобласти

В городе Колпино Ленинградской области на пешеходном переходе был сбит школьник. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» вечером в пятницу, 19 мая.

Как сообщает канал 78.ru, инцидент произошел в районе 20:40 на пересечении улиц Тверская и Ижорский Батальон. По предварительным данным, автомобиль сбил несовершеннолетнего мальчика, когда тот перебегал дорогу на красный сигнал светофора.

Сразу после столкновения у ребенка шла кровь изо рта и носа. Пострадавшего госпитализировали с травмой ноги. Сейчас он находится в реанимации.

Ранее в этот же день стало известно, что «газель» сбила школьника в Твери. Водитель автомобиля не заметил мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.