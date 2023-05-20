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На Украине долги за электроэнергию будут вносить в кредитную историю

ДТЭК будет передавать информацию о долгах украинцев за электроэнергию в Бюро кредитных историй
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Данные о долгах украинцев за электроэнергию начнут указывать в личной кредитной истории. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил генеральный директор украинской компании-поставщика YASNO ДТЭК Сергей Коваленко на официальном сайте.

«Чтобы побуждать клиентов более ответственно относиться к оплате за использованную электроэнергию, YASNO будет периодически передавать информацию о задолженности бытовых клиентов в Украинское бюро кредитных историй», — заявил он.

По данным компании, украинцы неохотно оплачивают коммунальные счета вовремя, однако с легкостью берут кредиты на бытовую технику. Передача данных по должникам поможет кредиторам адекватно оценивать риски при выдаче очередного кредита клиенту.

На сайте ДТЭК отметили, что по состоянию на 1 мая 2023 года, украинцы накопили задолженность за потребленную энергию в размере более 1,7 млрд грн.

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Ранее, 17 мая, в компании «Укрэнерго» призвали украинцев уменьшить энергопотребление утром и вечером. Подчеркивается, что этим летом на электростанциях пройдет «масштабная ремонтная кампания» в связи с подготовкой к отопительному сезону.

19 января генеральный директор украинской компании Коваленко заявил, что жители Украины должны оплачивать счета за электроэнергию, несмотря на ее отключение. По его словам, украинцы после начала спецоперации РФ стали менее охотно оплачивать коммунальные услуги. Соответственно, энергокомпании получают меньше денег на ремонт и содержание электросетей.

До этого, 18 января, глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что ситуация с электроснабжением в Киевской области и в нескольких восточных областях Украины остается сложной.

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