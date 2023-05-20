Рядовой Динчит лично уничтожил семерых боевиков и подавил две минометные позиции

Рядовой Ценд-Аюр Динчит в составе подразделения выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов. Противник при попытке удержать занимаемые позиции открыл по российским военнослужащим артиллерийский огонь. О новых подвигах военнослужащих в зоне спецоперации в субботу, 20 мая, рассказали в Минобороны РФ.

Оценив обстановку, командир подразделения решил продолжить выполнение задачи по взятию опорного пункта противника, оборудованного на подступах к поселку. В ходе штурма рядовой Динчит лично уничтожил из штатного стрелкового оружия семь боевиков и подавил две минометные позиции. Затем, рискуя жизнью, российский военный вытащил из-под огня трех раненых товарищей, перенес их в безопасное место и оказал первую медицинскую помощь.

За личное мужество и профессионализм, проявленные при выполнении боевой задачи рядовой Ценд-Аюр Динчит награжден медалью Суворова.

Танковый взвод под командованием лейтенанта Никиты Мушлантова осуществлял огневое прикрытие подразделения, которое вело бой за освобождение одного из населенных пунктов под контролем украинских националистов.

Выстраивая оборону, противник оборудовал нежилое здание под многоуровневую укрепленную огневую точку. При попытке российских военнослужащих продвинуться вглубь объекта враг открыл по ним прицельный огонь.

Определив позиции, с которых противник вел огонь, решено было подавить их. В результате боя экипажем лейтенанта Мушлантова было уничтожено до 10 боевиков в укрепленном здании. Продолжая наступление, они уничтожили пять танков, две боевые машины пехоты и три автомобиля противника. Кроме того, лейтенант Мушлантов провел огневую поддержу минометной батареи и снайперской пары, ведущих бой с превосходящим противником, уничтожив при этом шесть боевиков.

Так российским подразделениям удалось отбить атаку противника и освободить населенный пункт.

Днем ранее, 19 мая, Минобороны рассказывало, как механик-водитель реактивного артиллерийского дивизиона гвардии рядовой Артем Черкасов в составе расчета боевой машины уничтожил вооружения, военную технику и живую силу украинских националистов.

Также 19 мая президент РФ Владимир Путин во время Совета по межнациональным отношениям заявил, что вся Россия благодарна участникам специальной военной операции РФ по защите Донбасса за их мужество и героизм.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.