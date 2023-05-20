Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,1
Мир
Правительственные войска Сирии пресекли попытку теракта в отношении силовиков САР
Мир
Республиканец Скотт выдвинул свою кандидатуру на пост президента США
Происшествия
Две сестры пропали в Кемеровской области
Мир
В Молдавии назвали возможные сроки объединения с Румынией
Мир
Россия запретила въезд для 500 граждан США
Общество
Четверо пострадавших при взрыве в центре Луганска остаются в тяжелом состоянии
Мир
США ввели санкции против нескольких китайских компаний за связи с РФ
Происшествия
ВСУ выпустили по Донецку начиненную противотанковыми минами ракету
Общество
В Москве арестовали еще двух фигуранток дела о продаже младенца
Общество
Захару Прилепину успешно провели третью операцию
Спорт
Матыцин призвал допущенных до стартов россиян не бойкотировать турниры
Политика
Американист указал на выгоду для США от смены власти в Турции
Сюжет:

Рядовой Динчит лично уничтожил семерых боевиков и подавил две минометные позиции

0
Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рядовой Ценд-Аюр Динчит в составе подразделения выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов. Противник при попытке удержать занимаемые позиции открыл по российским военнослужащим артиллерийский огонь. О новых подвигах военнослужащих в зоне спецоперации в субботу, 20 мая, рассказали в Минобороны РФ.

Оценив обстановку, командир подразделения решил продолжить выполнение задачи по взятию опорного пункта противника, оборудованного на подступах к поселку. В ходе штурма рядовой Динчит лично уничтожил из штатного стрелкового оружия семь боевиков и подавил две минометные позиции. Затем, рискуя жизнью, российский военный вытащил из-под огня трех раненых товарищей, перенес их в безопасное место и оказал первую медицинскую помощь.

За личное мужество и профессионализм, проявленные при выполнении боевой задачи рядовой Ценд-Аюр Динчит награжден медалью Суворова.

Танковый взвод под командованием лейтенанта Никиты Мушлантова осуществлял огневое прикрытие подразделения, которое вело бой за освобождение одного из населенных пунктов под контролем украинских националистов.

Выстраивая оборону, противник оборудовал нежилое здание под многоуровневую укрепленную огневую точку. При попытке российских военнослужащих продвинуться вглубь объекта враг открыл по ним прицельный огонь.

Определив позиции, с которых противник вел огонь, решено было подавить их. В результате боя экипажем лейтенанта Мушлантова было уничтожено до 10 боевиков в укрепленном здании. Продолжая наступление, они уничтожили пять танков, две боевые машины пехоты и три автомобиля противника. Кроме того, лейтенант Мушлантов провел огневую поддержу минометной батареи и снайперской пары, ведущих бой с превосходящим противником, уничтожив при этом шесть боевиков.

Так российским подразделениям удалось отбить атаку противника и освободить населенный пункт.

Технический нокдаун: оружие и боеприпасы ВФУ уничтожаются на складах
ВС РФ проводят операцию по снижению ударной мощи украинской группировки, считают эксперты

Днем ранее, 19 мая, Минобороны рассказывало, как механик-водитель реактивного артиллерийского дивизиона гвардии рядовой Артем Черкасов в составе расчета боевой машины уничтожил вооружения, военную технику и живую силу украинских националистов.

Также 19 мая президент РФ Владимир Путин во время Совета по межнациональным отношениям заявил, что вся Россия благодарна участникам специальной военной операции РФ по защите Донбасса за их мужество и героизм.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023