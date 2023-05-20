В Валдае мужчина повредил объекты на «Аллее славы» и избил полицейского
В Валдае мужчина повредил мемориальные объекты на «Аллее славы», после чего избил полицейского. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Новгородской области.
Нетрезвый гражданин повредил два объекта, увековечивающих память погибших при защите Отечества. По прибытию на место происшествия участкового уполномоченного полиции, нарушитель дважды ударил правоохранителя по голове.
Сейчас проверкой случившегося инцидента занимаются следователи, сказано в сообщении ведомства в Telegram–канале.
13 сентября СК возбудил уголовное дело по факту повреждения двух бюстов героев Великой Отечественной войны в городе Усмань (Липецкая область). Неизвестные залили монументы черной краской.