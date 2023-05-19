Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Очевидцы опубликовали в Сети 19 мая кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве. На фото — работа медиков, которые пытались спасти двух девочек.
Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что две 15-летние девочки ожидали прохода грузового поезда на пешеходном переходе, когда их задел проезжавший мимо электропоезд.
Полученные ими травмы оказались несовместимыми с жизнью, прибывшие на место врачи ничем не могли помочь. Девочки погибли.