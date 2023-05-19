Суд США оставил под стражей обвиняемого в утечках секретных документов Пентагона

В США суд оставил под стражей до начала разбирательства обвиняемого в утечках секретных документов Пентагона. Об этом сообщило агентство Reuters 19 мая.

Мировой судья Дэвид Хеннесси вынес соответствующее решение. Защита ходатайствовала об освобождении 21-летнего Тейшейра под домашний арест до суда.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона газета The New York Times сообщила 7 апреля. Речь идет о приблизительно 100 документах, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии.

Военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра был арестован 13 апреля. На следующий день ему предъявили обвинения по двум пунктам: в несанкционированном изъятии засекреченных документов и передаче информации о национальной обороне. По первому пункту Тейшейре грозит до пяти лет тюрьмы. По второму он может получить до десяти лет заключения.

В Пентагоне заявили, что утечка секретных документов была преднамеренной. Официальный представитель минобороны США Патрик Райдер не сообщил других подробностей дела, сославшись на тайну следствия.

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