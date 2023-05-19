В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,1

Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Сочи в пятницу, 19 мая, о чем сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

Подземные толчки на глубине 5 км на территории города-курорта зафиксировала Обнинская сейсмостанция. Интенсивность сейсмособытия составила 2–3 балла.

«Обращений от населения не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме», — передает заявление ведомства телеканал «Кубань 24».

16 мая в Тихом океане у восточного побережья Камчатки в ночь на 16 мая сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,7. Эпицентр располагался в 215 км от Усть-Камчатска.