В ДНР сообщили о нескольких взрывах в Мариуполе
В Мариуполе слышны звуки взрывов, сообщил 19 мая представитель силовых структур Донецкой Народной Республики (ДНР).
«Несколько взрывов прогремело в юго-западной части Мариуполя вблизи старого аэропорта. Причины и последствия уточняются», — отметил собеседник ТАСС.
Ранее в этот день военкор «Известий» Валентин Трушнин показал кадры восстановления инфраструктуры Мариуполя. Возведение объектов в частично разрушенном боевиками городе ведется в кратчайшие сроки, на объектах работают тысячи строителей.
Тем временем вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что на месте металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе построят технопарк.
Помимо этого, в городе запланирована реконструкция парка. По словам вице-премьера, объект будут ремонтировать в несколько очередей.
Президент РФ Владимир Путин 26 сентября прошлого года одобрил план развития освобожденного Мариуполя на ближайшие три года.