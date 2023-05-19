Около 17 млн рублей направят на ремонт грунтовых дорог в Ростове

В Ростове-на-Дону объявили о поиске подрядчика, который займется ремонтом грунтовых дорог в Советском районе города. Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на соответствующий аукцион на портале госзакупок.

Заказчиком работ выступает управление ЖКХ Советского района города. Максимальная стоимость контракта с исполнителем оценивается в 17 млн рублей.

Согласно документации, подрядчик должен будет привести в порядок покрытие на 28 улицах, в том числе Демократической, Лесной, Манежной, Калинина и других. Дороги предстоит очистить, провести кирковку основания и отсыпку щебнем.

Определить подрядчика планируется 5 июня. Предполагается, что он приступит к работам сразу после подписания контракта. Срок выполнения составляет 120 дней.