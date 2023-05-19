Два уголовных дела об организации подпольного казино возбудили в Ставрополе

В Ставрополе возбуждено два уголовных дела по факту незаконной организации и проведения азартных игр. Фигурантами по ним проходят четверо мужчин, сообщает СУ СКР по Ставропольскому краю 19 мая.

Подпольный клуб просуществовал с октября 2022 года по февраль 2023-го. Организатором следствие считает 20-летнего молодого человека, который закупил и установил игровое оборудование в одном из помещений города и привлек к противоправной деятельности еще троих мужчин. Последние выполняли функции охранников и операторов.

«Следственный отдел по Промышленному району города Ставрополь СУ СКР по Ставропольскому краю возбудил два уголовных дела в отношении четырех мужчин. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр»)», — говорится в сообщении ведомства.

Уголовные дела объединены в одно производство. Расследование продолжается.

В середине апреля сотрудники МВД и ФСБ пресекли незаконную игорную деятельность в Петропавловске-Камчатском. Азартные игры организовали шесть местных жителей.