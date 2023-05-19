Массовые проверки мотоциклистов пройдут на дорогах Челябинской области

На дорогах Челябинской области организовали массовые проверки водителей мотоциклов, мопедов и электросамокатов. Об этом сообщает Kursdela.biz со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Мероприятия пройдут на территории Челябинска и по области до 21 мая включительно. Рейды организуют в связи с участившимися случаями ДТП с участием мотоциклистов.

С начала 2023 года на дорогах региона зафиксировано 22 аварии с участием мототранспорта. Погиб один человек, различные травмы получили еще 12.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, использовать защитную экипировку и не превышать скорость.

9 мая стало известно, что байкер скончался после столкновения с пожарной машиной на улице Земляной Вал в Москве. Он не смог затормозить и на полном ходу врезался в служебный автомобиль. В результате аварии мотоцикл загорелся.