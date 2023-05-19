Все замечания по аттракционам устранили в Центральном парке Орска
В Центральном парке Орска (Оренбургская область) устранили все замечания, выявленные прокуратурой. Как рассказал руководитель парка Александр Чернышов ИА «Урал56.Ру», аттракционы допущены к эксплуатации.
После проверки прокуратуры на аттракционе «Вихрь», где выявили сколы пластика, заменили сиденья. Более серьезному обновлению подвергся аттракцион «Сюрприз» — там заменили ряд конструкций.
По словам Чернышова, также на аттракционах покрасили кабинки, добавили масло. В самом парке смонтировали новые вывески.
«Всё исправлено, всё работает, всё допущено к эксплуатации», — подчеркнул руководитель Центрального парка.
Как уточняет информагентство, массовые проверки парков развлечений и детских площадок начались после обрушения карусели «Цепочка», которое произошло 6 мая в парке имени 50-летия СССР в Оренбурге. Пострадали 19 человек, из них 26-летняя женщина находится в крайне тяжелом состоянии, 10-летний ребенок — в тяжелом.
По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела. Одно — по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, второе — о халатности.