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Улицу Дзержинского в Кургане перекроют до середины августа

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В Кургане в связи с ремонтом коллектора почти на три месяца перекроют участок улицы Дзержинского. Об этом рассказал глава департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков.

«Из-за ремонта коллектора с 22 мая будет перекрыто движение на улице Дзержинского с организацией кругового движения по улице Бурова-Петрова. <…> Завершить проект планируется 13 августа», — цитирует Плешкова ИА «Ура.ру».

По его словам, на движение автобусов № 36, 57 и 73 введенные ограничения не повлияют. Однако автобусы № 16, 68 и 363 начнут двигаться по улицам Машиностроителей, Химмашевская и Бурова-Петрова.

Как объяснил директор департамента ЖКХ Роман Медведев, коллектор, на котором запланированы работы, обслуживает 30 тыс. человек. Ремонт, по его словам, предстоит сложный, но выполнимый. Пешеходов временные изменения не затронут.

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