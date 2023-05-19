Более 300 млн рублей направили на завершение строительства двух школ на Урале
Свердловская область направила 328 млн рублей на завершение строительства двух школ в Серове и Косулино. Об этом ИА «Ура.ру» сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Объем финансирования госпрограммы в сфере строительства в 2023 году увеличивается на 328 млн рублей за счет субсидии из федерального бюджета на строительство школ», — объяснил министр строительства и развития инфраструктуры области Михаил Волков.
На школу в Серове предусмотрены 200 млн рублей федеральных средств, еще 15 млн рублей выделит регион. Сейчас готовность объекта составляет 60%, сдать учреждение планируется в IV квартале 2023 года.
Школа в Серове рассчитана на 1275 мест. Она станет крупнейшим объектом среднего образования на севере области.
Остальные 128 млн рублей направлены на завершение строительства школы в селе Косулино Белоярского горокруга, рассчитанной на 500 мест. Ее готовность достигла 75%, ввод в эксплуатацию запланирован на III квартал 2023-го.
Постановления о дополнительном финансировании объектов внесены в госпрограмму в сфере строительства и распределения субсидий муниципалитетам.