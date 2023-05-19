Пляж у Светлоярского озера в Нижнем Новгороде благоустроят в 2023 году
В Сормовском районе Нижнего Новгорода в 2023 году планируют благоустроить пляж у Светлоярского озера. Об этом рассказал мэр Юрий Шалабаев в ходе прямого эфира 19 мая.
«Будет еще одна очень хорошая пляжная зона для отдыха. Надеюсь, что все жители этого района оценят», — цитирует мэра ИА «НьюсНН».
В апреле территорию у озера уже обработали от грызунов. В течение лета берег расчистят, также от мусора избавят дно озера. После этого будут обновлены песчаные поверхности и проведено благоустройство пляжа.
16 мая сообщалось, что летом 2023 года в Нижнем Новгороде планируют открыть 15 муниципальных пляжей, а также пять зон отдыха. На территориях у воды проводится уборка.