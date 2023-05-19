Карантин по бешенству животных установили в поселении в Волгоградской области
В Кумылженском районе Волгоградской области выявлен очаг бешенства, введен карантин. Об этом сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на соответствующее постановление правительства региона.
Карантин установлен с 17 мая на территории Суляевского сельского поселения. Эпизоотическим очагом является частное домовладение в хуторе Тюринский. Два дня назад там выявили очаг бешенства.
Заболевание обнаружено у молодого быка. Диагноз был подтвержден после того, как животное пало. Неблагополучной объявлена территория радиусом 800 м.
Карантинные мероприятия продлятся в течение двух месяцев. В этот период запрещено проводить ярмарки, торговать животными и вывозить их.