Россия запретила въезд для 500 граждан США

Россия в качестве ответной меры на регулярно вводимые антироссийские санкции закрывает въезд в страну для 500 граждан США. В их числе 44-й американский президент Барак Обама. Об этом сообщили в МИД РФ в пятницу, 19 мая.

Также в черный список попали действующие руководители различных уровней исполнительной власти, бывшие чиновники, парламентарии, журналисты, сотрудники университетов и другие. Так, въезд в Россию теперь запрещен для старшего советника Совета национальной безопасности Арианы Беренгаут, комментатора телеканала CNN Эрин Бернетт, экс-директора управления по связям с общественностью и межправительственным отношениям Белого дома Киши Лэнс-Боттомс, генпрокурора штата Колорадо Филипа Вайзера, замминистра торговли Лизы Ван, посла по особым поручениям Госдепартамента в области глобального уголовного правосудия Бета Ван Шаака, старшего советника американского президента Аниты Данн, замминистра Военно-воздушных сил Джины Джонс, американского телеведущего, комика, актера и писателя Стивена Колбера, заместителя генпрокурора Мэтью Олсена, зампомощника президента США по национальной безопасности Джонатана Файнера, экс-министра обороны Чарльза Хейгела, бывшего министра финансов Украины Натали Яресько.

«Вашингтону пора давно усвоить, что ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции. <…> подтверждаем, что запрос посольства США в Москве о консульском посещении арестованного за шпионаж репортера Э. Гершковича в очередной раз отклоняется в порядке реагирования на невыдачу виз российским журналистам из пула министра иностранных дел С.В. Лаврова», — говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства на официальном сайте.

Ранее в этот день минфин США заявил о расширении списка антироссийских санкций. Рестрикции касаются 46 физлиц. Кроме того, в список попали граждане Финляндии, Индии, Ирландии, Белоруссии, подданный Лихтенштейна и 71 юрлицо. Новые ограничительные меры были опубликованы в рамках обязательств Штатов, которые они дали другим странам на саммите G7 в Японии.

Тем временем американский минторг сообщил о введении новых экспортных ограничений в отношении РФ. Таким образом, под рестрикции попали якобы связанные с российской стороной компании из Армении и Киргизии. США ввели ограничения на экспорт 1,2 тыс. позиций на территорию РФ и Белоруссию, в списке: стройматериалы, ткани, краски, бумага, оборудование и транспортные средства.

В апреле американское министерство торговли внесло в свой черный список 10 юридических лиц из России, 12 — из КНР, а также по одному из Турции, Армении и Сирии.

В том же месяце минфин ввел дополнительные санкции в отношении десятков юридических и физических лиц из России и ряда других стран. Так, под ограничения попали 34 физических лица и несколько десятков юридических лиц из России, а также некоторые граждане Венгрии и Кипра. Кроме того, ряд компаний, базирующихся на острове, также попали под ограничения.

Западные государства усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.