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Испорченную вандалами архитектурную подсветку восстановят в Нижнем Тагиле

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Власти Нижнего Тагила выделили средства на восстановление архитектурной подсветки, выгоревшей или поврежденной вандалами. Об этом ТагилСити.ру рассказал директор Центра организации дорожного движения (ЦОДД) города Вячеслав Масальский.

«В процессе эксплуатации подсветка выгорает, подвергается актам вандализма и, соответственно, требует ремонта. Объяснение целей закупки: для восстановления работоспособности элементов архитектурной подсветки», — сообщил Масальский.

Из бюджета города на восстановление выделено 424 тыс. рублей. На них будут закуплены 340 гирлянд разного цвета и размера. Их приобретением и последующей установкой займутся сотрудники ЦОДД.

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