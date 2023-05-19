Пенсионер погиб при пожаре в жилом доме в Ижевске
В Ижевске (Удмуртия) в результате пожара в частном доме погиб пожилой мужчина. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС России.
Пожар произошел поздно вечером 18 мая на улице Братской. Горел одноэтажный деревянный дом, пишет ИА «Сусанин».
На месте происшествия было обнаружено тело погибшего мужчины 1949 года рождения. Также огонь уничтожил крышу дома и веранду, повредил внутреннюю отделку. Общая площадь возгорания составила 42 кв. м.
Предварительной причиной пожара спасатели называют неосторожное обращение с огнем при курении, уточняет Udm-info.ru.
«МЧС по Удмуртии убедительно рекомендует курильщикам не ложиться в постель с сигаретой, а место для курения оборудовать пепельницей», — говорится в сообщении ведомства.
12 мая пожар случился в многоквартирном деревянном доме в Усть-Куте (Иркутская область). Погиб 64-летний мужчина. Спасатели полагают, что причиной возгорания тоже стала неосторожность при курении.