20 мая в столице пройдет ежегодная акция «Ночь музеев»

В ночь на 21 мая десятки музеев распахнут свои двери для любителей искусства. В «Царицыно» состоится танцевальный батл. Кроме того, на территории дворцового ансамбля пройдет ретро-ралли, передает телеканал «Известия». В парке Горького в «Ночь музеев» состоятся мастер-классы. Показать свои спортивные успехи можно будет во время забега. Гостей ждут и в арт-пространстве консерватории им. П.И. Чайковского «Артемьев-центр». Главными объектами станут аудиовизуальные сочинения.

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