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Станцию детской железной дороги Комсомольская открыли в Оренбурге

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Фото: официальный портал города Оренбурга
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В Оренбурге завершили реконструкцию станции детской железной дороги Комсомольская. Церемония открытия состоялась в пятницу, 19 мая, сообщает региональное правительство.

Станция расположена на набережной реки Урал. Ее здание специалисты восстановили по историческим чертежам 1953 года, пишет 56orb.ru.

«Станция стала настоящим украшением обновленной набережной. Сюда приходит много ребят, которые интересуются железной дорогой, обучаются на оборудовании и технике РЖД. Ежегодно практику на детской дороге проходит более 500 детей», — рассказал губернатор Денис Паслер, присутствовавший на церемонии открытия.

Решение о восстановлении объекта было принято в начале 2021 года. Проект разработан ОАО «РЖД» совместно с министерством архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области.

Как уточняет РИА «Оренбуржье», с открытием станции стартовал 70-й сезон Оренбургской детской железной дороги. Ожидается, что в 2023 году летнюю практику пройдут 539 детей, прошедших предварительное обучение.

Детская железная дорога проработает до конца августа. Пять пар поездов будут курсировать по средам, четвергам, субботам и воскресеньям.

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