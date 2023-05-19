МТС отчиталась о финансовых результатах за первый квартал

Выручка МТС по МСФО по итогам первого квартала 2023 года увеличилась на 5,8% год к году и составила 139,6 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности компании, распространенной в пятницу, 19 мая.

Согласно документу, OIBDA группы выросла на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 57,7 млрд рублей, а чистая прибыль увеличилась более чем в три раза — до 12,7 млрд рублей.

Отмечается также, что по итогам квартала количество экосистемных клиентов МТС достигло 13,9 млн — это на 26,7% больше, чем в прошлом году.

Президент группы Вячеслав Николаев подчеркнул, что первый квартал показал растущий финансовый эффект от экосистемной стратегии компании. «Устойчивый телеком-бизнес как ядро экосистемы обеспечивает стабильность деятельности всей группы, а также поддерживает развитие других направлений. Мы уверенно лидируем по числу мобильных абонентов, занимаем первое место по абонентской базе конвергентных услуг. МТС выступает партнером по цифровизации более чем 250 тыс. российских предприятий — от малого и среднего бизнеса до сверхкрупных промышленных холдингов», — заявил Николаев.

Он добавил, что трансформация МТС в технологическую компанию потребовала радикального обновления IT-архитектуры. «Проект единой технологической платформы The Platform был с энтузиазмом воспринят более чем 10 тыс. разработчиков, которые освободились от множества рутинных задач», — подчеркнул президент группы. По итогам первого квартала средний уровень миграции на The Platform в масштабах всей экосистемы составил 24%.

Николаев также отметил растущий экономический эффект от внедрения технологий Big Data и искусственного интеллекта, который, по оценкам компании, уже составляет десятки миллиардов рублей в масштабах всей экосистемы.

Ранее МТС объявила рекомендации совета директоров по выплате дивидендов по итогам 2022 года в размере 34,29 рубля на акцию, что составляет 67,2 млрд рублей.