Россиянам рассказали об альтернативе отдыху на черноморском побережье

Бюджетной альтернативой отпуску на черноморском побережье может стать поездка в Дагестан. Такое мнение вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян высказал в пятницу, 19 мая.

Он отметил, что в Дагестане тоже есть теплое море, а цены на 30% ниже, чем в Сочи.

«Если в Сочи отель стоит 10 тыс. рублей в сутки, то подобной звездности отель в Дагестане на берегу теплого Каспийского моря стоит 7 тыс. рублей в сутки. Многие люди, кому не по карману Сочи, в этом году поедут в Дагестан», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

На курортах Краснодарского края также не ожидается дефицита мест. Однако стоимость такого отдыха может оказаться очень высокой, особенно если покупать тур в последний момент.

Эксперт добавил, что сейчас не будет такого понятия, что заканчиваются места — почти все отели работают по системе так называемого динамического ценообразования.

«Вы даже, например, 9 августа сможете найти отель на 10 августа. Вопрос: по какой цене? Тот отель, который в феврале вы купили бы за 10 тыс. рублей, будет стоить 18–20 тыс. рублей в сутки. Когда кто-то говорит, что заканчиваются места в отелях, имеют в виду, что по недорогим ценам», — отметил Мкртчян.

Специалист констатировал, что рост цен выдохся и в последние две недели видно, что на июль – август цены больше не растут.

Накануне вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сообщил, что для экономии на путешествиях необходимо пользоваться пакетными предложениями туроператоров, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее в этот день в РСТ сообщили «Известиям», что отели Крыма снизили цены на треть по сравнению с прошлым годом, чтобы привлечь туристов.