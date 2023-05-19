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В подвале дома в центре Москвы найдены человеческие кости и череп

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Фото: РЕН ТВ
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В подвале дома в центре Москвы по адресу Калашный переулок, 2/10 обнаружены человеческие кости и череп. Об этом 19 мая сообщил источник «Известий».

Останки были найдены во время проведения ремонтных работ.

«При этом, дом жилой», — отметил источник.

Здание, в подвале которого была сделана страшная находка, является историческим. Оно известно как «дом Моссельпрома» или «первый небоскреб Москвы». На фасаде дома до сих пор размещен рекламный слоган «Нигде кроме, как в Моссельпроме», автором которого является поэт Владимир Маяковский.

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До этого, 19 апреля, в Москве также при проведении ремонтных работ были обнаружены человеческие останки в музыкальной студии, расположенной на Малой Никитской улице, неподалеку от Калашного переулка. Кости нашли на первом этаже студии, которая была закрыта на реставрацию. По сведениям источника «Известий», рабочие обнаружили ребро, фрагменты черепа и других костей.

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