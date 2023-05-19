«Сбер» объявил о старте сбора средств в поддержку акции «Мир открытых возможностей»

«Сбер» объявил о старте сбора средств в поддержку благотворительной акции «Мир открытых возможностей» для детей с особенностями развития. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

Уточняется, что акция, которая продлится до 1 сентября, «направлена на работу по формированию учебного поведения» у детей с особенностями развития. «Это имеет колоссальное значение для их дальнейшего благополучия и академической успешности. Качественные программы подготовки к школе для детей с особенностями ментального развития очень важны: они снижают риски неуспешности и неблагоприятных сценариев развития ребенка», — отмечается в сообщении.

В рамках акции можно поддержать некоммерческие организации, которые помогают детям с особенностями развития. Благотворительный взнос «Сбера» составил 10 млн рублей.

По статистике, из 8 млн детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, примерно 700 тыс. имеют ограниченные возможности здоровья или инвалидность. При этом в большинстве российских детсадов не хватает методического обеспечения и квалифицированных кадров для инклюзивного образования, рассказали в «Сбере».

Сбор средств в поддержку акции «Мир открытых возможностей» стартовал совместно с благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» в преддверии Дня защиты детей, а также перед началом «Зеленого Марафона», который пройдет 20 мая. Его участники и болельщики смогут сделать пожертвования в 60 городах России, в которых пройдет забег. Присоединиться к инициативе смогут также пользователи мобильного приложения «НаСпорте». Если включить трекер 20 мая, то каждый километр, который пробежит участник марафона, «Сбер» приравняет к 100 рублям и направит эти средства в фонд «Вклад в будущее» на поддержку детей с особенностями развития.