В Москве арестовали еще двух фигуранток дела о продаже младенца

Тимирязевский суд Москвы арестовал еще двух женщин, которые являются участниками «сделки» по продаже новорожденной девочки. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщила пресс-служба суда.

Женщины обвиняются по п. «в» ч.3 ст. 127.1 УК РФ («Купля-продажа человека, совершенная организованной группой»). Они пробудут под арестом до 17 июля текущего года.

Суд также отказал в ходатайстве защиты об избрании меры пресечения в виде меры, не связанной с заключением под стражу.

Ранее в пятницу была арестована на тот же срок первая фигурантка данного дела. По предварительным данным, ей грозит до 15 лет колонии.

По данным следствия, 8 мая в Твери 29-летняя женщина родила девочку. 15 мая три женщины продали новорожденную в одном из торговых центров столицы. Покупательница была «подставной» и действовала в рамках «оперативного эксперимента».

В результате «сделки» женщины выручили 60 тыс. рублей. Как только три злоумышленницы составили расписки о получении денежных средств, их задержали правоохранители.

Впоследствии ГСУ СК РФ по Москве предъявил всем троим фигуранткам обвинение.