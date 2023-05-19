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Новые научные идеи и практические разработки обсудят на Московском онкологическом форуме 2023

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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С 14 по 17 июня в Гостином дворе пройдет Московский онкологический форум 2023. Деловая программа включает в себя десятки дискуссий и экспертных сессий для представителей профессионального сообщества. В мероприятиях примут участие более 300 экспертов из 13 стран. В рамках форума состоится конкурс молодых ученых. Впервые московский онкологический форум в завершающий день работы откроет двери для пациентских сообществ, онкологических пациентов и их близких.

«Два года назад мы провели первый Московский онкологический форум — масштабное событие, которое было полностью посвящено теме онкологии. Это направление стало первым, где мы реализовали новые подходы к организации медицинской помощи по новому московскому стандарту. Мы внедрили клиентские пути для «бесшовного» и максимально быстрого пути пациента — от подозрения на заболевание до лечения и последующего наблюдения. Сформировали каркас онкологической службы города, провели реконструкцию крупнейших объектов и построили самый мощный в стране онкоцентр имени Логинова. Сегодня мы готовы делиться опытом и знаниями, обсуждать идеи и треки развития с профессионалами и пациентами», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр добавила, что Московский онкологический форум 2023 — это площадка для дискуссий и открытого диалога, новых научных идей и практических разработок. Всего в деловую программу вошло порядка 70 научный сессий, запланировано открытое обсуждение проектов по профилю «онкология», реализуемых на территории Москвы.

В составе спикеров — ведущие специалисты из Германии, Испании, Франции, Австралии, Казахстана, Сербии и др. В дистанционном формате к обсуждению присоединятся эксперты из ОАЭ, Италии, Индии и ряда других стран.

Мероприятия деловой программы для профессионального сообщества пройдут 15-16 июня. А 17 июня площадки форума будут открыты для представителей пациентских сообществ, онкологических пациентов и их близких.

На форуме экспозиционные стенды представят московские и федеральные онкологические медицинские организации. В выставочном пространстве гости смогут познакомиться с проектами в сфере онкологической помощи, посетить демонстрацию высокотехнологичных операционных, оснащенных передовым оборудованием, понаблюдать в прямом эфире за ходом операций и побывать в шоурумах современных диагностических кабинетов.

Узнать подробнее о программе форума, правилах регистрации и аккредитации для СМИ можно на официальном сайте.

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