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Более 2 тыс. жителей Приангарья пострадали от укусов клещей

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С начала сезона в Иркутской области более 2 тыс. человек пострадали от укусов клещей. Зарегистрировано семь случаев боррелиоза.

По данным Роспотребнадзора, в числе пострадавших 538 детей. Случаи укусов зарегистрированы в Иркутском, Ольхонском, Слюдянском, Качугском, Нижнеудинском районах и Ангарском городском округе. На исследования в лаборатории поступило более 1,4 тыс. клещей, 254 из них оказались переносчиками боррелиоза, 13 клещей переносили энцефалит. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. Два человека заразились энцефалитом.

Акарицидную обработку проведут на площади 1,7 тыс. га. Это места массового отдыха, территории детских лагерей и образовательных учреждений. На текущий момент работы выполнены на площади 970 га.

В Приморье активность клещей с начала сезона превысила многолетние показатели на 12,7%. Пострадало почти 2 тыс. человек.

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