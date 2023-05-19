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Эндокринолог назвала признаки нарушения работы щитовидной железы

Эндокринолог Тананакина: утомляемость и слабость говорят о нарушениях работы щитовидной железы
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина рассказала «Известиям», как проявляется нарушение работы щитовидной железы.

Как пояснила специалист, основная функция этого органа — выработка гормонов трийодтиронина и тироксина, необходимых для поддержания обменных процессов в организме. Щитовидная железа участвует в поддержании частоты сердечных сокращений, обеспечивает адекватную нервную возбудимость.

При нарушении ее работы организм испытывает избыток или недостаток гормонов, что сопровождается различными симптомами: от слабости и повышенной утомляемости до заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Нарушение выработки гормонов щитовидной железы может способствовать развитию камнеобразования в желчном пузыре, ухудшению когнитивных функций и концентрации внимания, снижению способности запоминать и анализировать информацию. Этот процесс также поражает репродуктивную систему женщины и приводит к проблемам с формированием яйцеклеток и сбоям менструального цикла.

«Недостаток йода в организме приводит к снижению выработки гормонов щитовидной железы и, как следствие, ухудшению всех обменных процессов в организме. Это сопровождается слабостью, снижением умственной и физической работоспособности, замедлением частоты сердечных сокращений, нарушениями ритма, развитием сердечной недостаточности, нарушениями функций желудочно-кишечного тракта», — пояснила Тананакина.

Избыток гормонов щитовидной железы провоцирует повышение общих обменных процессов в организме. Это чревато перевозбуждением, нестабильным эмоциональным состоянием, в некоторых случаях развитием психоза.

Для поддержания нормальной работы щитовидной железы необходимо восполнять недостаток йода в организме. В йододефицитных районах проводят массовую йодную профилактику. Несмотря на это, важно своевременно обращаться к специалистам при появлении любых жалоб. Также необходимо регулярно проходить профилактические осмотры, которые включают прием эндокринолога и скрининговые исследования, позволяющие вовремя выявить проблему, заключила Тананакина.

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2 марта Тананакина рассказала «Известиям» о пользе и вреде рыбьего жира. Так, его употребление поддерживает работу сердца и мозга, улучшает психическое состояние, защищает суставы и кости.

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