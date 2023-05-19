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Генпрокуратура РФ признала Greenpeace нежелательной организацией в России
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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность организации Greenpeace в России

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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace в России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 19 мая.

Уточняется, что причиной такого решения со стороны надзорного ведомства стала угроза «основам конституционного строя и безопасности РФ», которую демонстрирует Greenpeace.

В сообщении указано, что деятельность по сохранению окружающей природы сопровождается продвижением политической позиции и попытками вмешательства во внутренние дела страны.

Вместе с тем Greenpeace препятствует реализации госпрограмм, так как проводит информационные кампании и несогласованные с властями массовые акции.

Уточняется, что конечная цель организации — это формирование негативного общественного мнения и препятствование реализации выгодных проектов для государства.

Также фонд занимается материальной помощью лицам, которые были признаны иностранными агентами на территории России.

Информация о признании ведомством Greenpeace нежелательной организацией направлена в Минюст России.

Зеленым — в коридор: в Госдуме хотят признать Greenpeace иноагентом
Что стало причиной такой инициативы депутатов

Признать организацию Greenpeace иноагентом в России было предложено в сентябре 2022 года в Госдуме.

Тогда член «Единой России» Александр Якубовский заявил, что организация действует против интересов России. Так, активисты подразделения Greenpeace Nordic блокировали разгрузку отечественного сжиженного природного газа (СПГ) в Финляндии. Они требуют, чтобы Хельсинки объявил о немедленном прекращении импорта российского топлива, отметил он. Однако тогда решение не было принято.

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